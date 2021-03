Octeville-sur-Terre : mon jardin au naturel, 21 mars 2021-21 mars 2021, Octeville-sur-Mer.

Octeville-sur-Terre : mon jardin au naturel 2021-03-21 – 2021-03-21

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer

1ère édition d’Octeville-sur-Terre : Mon jardin au naturel : produire mieux et autrement avec la Permaculture.

Présentation des exposants présents le dimanche 21 mars 2021, pendant le marché dominical d’Octeville-sur-Mer :

– Graine d’Union : partage et échange grâce à la permaculture, reproduction et partage de graines.

– Le Champ des Comestibles : dégustation de production bio de légumes, fleurs comestibles et utiles (présentation et vente).

– Saveurs et Délices : traiteur de saveurs et de délices : un voyage des sens, contracte Terre et Mer, du sucré et de salé.

– Havre de vers : Ateliers lombricompostage et jardinage au naturel (4 ateliers gratuits de 15 minutes à 10h, 10h30, 11h et 11h30.

