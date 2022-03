Octeville-sur-Terre : Marché des producteurs locaux Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Octeville-sur-Terre : Marché des producteurs locaux Octeville-sur-Mer, 20 mars 2022, Octeville-sur-Mer. Octeville-sur-Terre : Marché des producteurs locaux Octeville-sur-Mer

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 13:00:00 13:00:00

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Troisième édition d’Octeville-sur-Terre : Marché des producteurs locaux Stands à découvrir : compostage, permaculture, producteurs de cidre et gelées de cidre, apiculteurs, produits cosmétiques et d’entretien naturels, brasseurs… Epi’boujou de 9h à 13h : ateliers (gratuit) : création d’un dentifrice, création bois, jeu de sensibilisation sur l’environnement.

