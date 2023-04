Sortie découverte : Devenez des explorateurs de la nature 70 Chemin de Saint-Andrieux, 13 mai 2023, Octeville-sur-Mer.

Cette sortie est organisée dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Curieux et amoureux de la nature ? Naturaliste en herbe ? Aquacaux vous propose une sortie permettant de vous initier à plusieurs programmes de sciences participatives tout en découvrant la biodiversité du Plateau de Dollemard.

Matériel nécessaire : Chaussures de randonnée, appareil photo et jumelles (optionnels).

Rendez-vous sur le parking d’Aquacaux, 70 chemin de Saint-Andrieux, Octeville-sur-Mer.

Réservation obligatoire au 02 35 19 61 04 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur biodiversite@lehavre.fr.

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

70 Chemin de Saint-Andrieux

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



This outing is organized as part of the Atlas of Communal Biodiversity (ABC) project.

Curious and nature lover? A budding naturalist? Aquacaux proposes you an outing allowing you to initiate yourself to several programs of participative sciences while discovering the biodiversity of the Plateau de Dollemard.

Required equipment: Hiking shoes, camera and binoculars (optional).

Meet at the Aquacaux parking lot, 70 chemin de Saint-Andrieux, Octeville-sur-Mer.

Reservation required on 02 35 19 61 04 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on biodiversite@lehavre.fr

Esta salida se organiza en el marco del proyecto Atlas de Biodiversidad Comunitaria (ABC).

¿Curioso y amante de la naturaleza? ¿Naturalista en ciernes? Aquacaux le propone una salida para conocer varios programas de ciencia participativa mientras descubre la biodiversidad del Plateau de Dollemard.

Material necesario: calzado de senderismo, cámara de fotos y prismáticos (opcional).

Cita en el aparcamiento de Aquacaux, 70 chemin de Saint-Andrieux, Octeville-sur-Mer.

Reserva obligatoria en el 02 35 19 61 04 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en biodiversite@lehavre.fr

Dieser Ausflug wird im Rahmen des Projekts « Atlas der kommunalen Biodiversität » (ABC) organisiert.

Neugierig und naturliebend? Ein angehender Naturforscher? Aquacaux bietet Ihnen einen Ausflug an, bei dem Sie in verschiedene Programme der partizipativen Wissenschaft eingeführt werden und gleichzeitig die Biodiversität des Plateaus von Dollemard entdecken können.

Erforderliches Material: Wanderschuhe, Fotoapparat und Fernglas (optional).

Treffpunkt: Parkplatz von Aquacaux, 70 chemin de Saint-Andrieux, Octeville-sur-Mer.

Reservierung erforderlich unter 02 35 19 61 04 (Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr) oder biodiversite@lehavre.fr

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité