Festiv’Arts 7ème Edition Octeville sur Mer (76 Seine-Maritime) Salle Michel Adam Octeville-sur-Mer 9 et 10 septembre

Festiv’Arts le plus grand festival d’Arts multidisciplinaire de la région

Une centaine d’artistes, peintres, sculpteurs, photographes, artisans d’arts…

Scènes musicales. Animations, Food truck. 9 et 10 septembre 1

Festiv’Arts Octeville-sur-mer est le plus grand festival d’Arts multidisciplinaire de la région

2 jours de festival organisés par l’association Reflex avec le support de la municipalité d’Octeville sur Mer.

Un festival, pour mettre l’art à la portée de tous, effectuer des réalisations devant le public, servir de tremplin aux artistes, un véritable carrefour de rencontres et découvertes, où toute forme d’art est représentée.

Salles d’expositions et village des créateurs, Scènes musicales et théâtrales, Café-concert, Animations et Food truck

Festiv’Arts c’est 3400 m2 dont 1300 m2 d’expositions répartis sur 5 salles couvertes

Le « village » Festiv’Arts regroupe les pourtours des salles Michel Adam, la cour de l’école Jules Verne, le gymnase et le terrain de football.

Des bénévoles, des bonnes volontés, un territoire identifié, tout cela a été réuni pour offrir de nombreux axes de création, liés à l’art, et aux spectacles pour tous.

Présence d’une centaine d’artistes

Cette année, parmi les artisans-créateurs d’arts, nous accueillerons, entre autres, un coutelier, tourneur sur bois, fabricant de balai en sorgho, céramiste, mosaïste, travail avec de la calebasse, verrier, créateurs de bijoux, créatrice de mode et son défilé….

D’autres artistes, peintres, sculpteurs, photographes…

15 groupes de musique, un groupe de danse celtique, une chorale…

Et pour se restaurer : 4 foodtrucks, 2 bars…

Samedi soir rencontre avec les groupes « Génération 2 et Astonia ». Venez danser, chanter, sauter et les découvrir !!!

Salle Michel Adam Avenue Michel Adam 76930 Octeville sur Mer Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime