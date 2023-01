Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement, 2 février 2023, Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille . Octave de la Chandeleur Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-02-02 – 2023-02-09 Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Sa tradition remonterait à l’An Mil, attribuée à l’abbé bénédictin Isarn. Elle se passe autour de l’abbaye St-Victor et dure neuf jours.C’est, pour tous les Marseillais et les pèlerins venant de toute la région et de la Provence, le début d’une fête qui va durer une semaine.



Un moment important est la procession avec Notre-Dame-de-la-Confession, une Vierge Noire sculptée dans un bois de noyer, revêtue à cette occasion de ses plus beaux atours. Il est d’usage de ramener chez soi non seulement un cierge allumé, mais également une » navette « , symbolisant : la barque qui amena les Saintes sur les côtes de Provence ou une statue d’une vierge qui, vers le XIIIe siècle, s’échoua vers les bords du Lacydon. Elle était en bois polychrome, sa robe verte était salie, meurtrie par la patine. Elle portait une couronne d’or.



La navette est un biscuit en forme de barquette fabriqué depuis 1781 au Four des Navettes, au coin de la rue Sainte et de la rue d’Endoume.



2 février

5h accueil de l’Evangile avec la Marine Marchande quai de la Fraternité quai des Belges

5h15 procession vers Saint Victor (animation Massilia Spirit)

6h bénédiction des cierges de la Ville de Marseille

6h15 messe présidée par Mgr Jean-Marc Aveline (animation avec les Petits Chanteurs de la Major), suivie de la bénédiction au Four des Navettes

9h messe en la basilique

10h liturgie des Grecs orthodoxes dans la crypte

10h30 messe de la paroisse d’Endoume

15h Adoration du Saint Sacrement

16h chapelet

17h messe

18h30 messe avec renouvellement des voeux des religieuses et religieux présidée par le nonce apostolique Mgr Celestino Migliore.



La basilique est ouverte tous les jours de 8h à 20h : le Sacrement de Réconcilitaion (confessions) est quotidien. Les intentions de messes reçues seront célébrées pendant l’année.

L’Octave se prolongera jusqu’au mercredi 9 février inclus . Cette année toutes les autres messes sont célébrées à l’abbaye St Victor. https://www.marseille-tourisme.com/vivez-marseille-blog/le-blog-marseille-a-la-carte/la-chandeleur-a-marseille/ Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Ville Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille lieuville Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement-office-metropolitain-de-tourisme-et-des-congres-de-marseille/

Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement 2023-02-02 was last modified: by Octave de la Chandeleur Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 2 février 2023 Bouches-du-Rhône Four des Navettes et abbaye Saint Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Marseille 7e Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Bouches-du-Rhône