Formation Métiers du service à la personne OCTAV, 18 avril 2023, Vic-en-Bigorre.

Formez-vous aux métiers du service à la personne

Les services à la personne ce sont 26 activités, exercées à domicile, qui facilitent la vie quotidienne des familles et l’accompagnement des enfants en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou handicapées.

A partir de 14h, venez rencontrer acteurs et professionnels des activités du service à la personne :

Présentation des métiers par des professionnels

Présentation de l’offre de formations

Entretien avec des entreprises qui recrutent

Seront présents à cette rencontre :

Préfecture des Hautes-Pyrénées

Région Occitanie

CCAM

Pôle emploi

Mission Locale

GRETA

AFPA

ARSEAA ACTION SOLIDAIRE.

2023-04-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-18 16:00:00. EUR.

OCTAV Place du Corps Franc Pommiès

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Train for jobs in the human services sector

Personal services are 26 activities, carried out in the home, which facilitate the daily life of families and the accompaniment of young children, the frail, elderly or disabled.

From 2pm, come and meet the actors and professionals of the human services activities:

Presentation of the professions by professionals

Presentation of the training offer

Interviews with companies that are recruiting

The following will be present at this meeting

Prefecture of the Hautes-Pyrénées

Occitania Region

CCAM

Employment center

Local Mission

GRETA

AFPA

ARSEAA ACTION SOLIDAIRE

Formarse para empleos en servicios personales

Los servicios a la persona son 26 actividades, realizadas en el hogar, que facilitan la vida cotidiana de las familias y el acompañamiento de niños pequeños, personas frágiles, mayores o discapacitadas.

A partir de las 14.00 horas, venga a conocer a los actores y profesionales del sector de los servicios a la persona:

Presentación de las profesiones por los profesionales

Presentación de la oferta de formación

Entrevistas con las empresas que contratan

Estarán presentes en este encuentro

Prefectura de Altos Pirineos

Región de Occitania

CCAM

Polo empleo

Misión local

GRETA

AFPA

ARSEAA ACTION SOLIDAIRE

Bilden Sie sich für Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen aus

Personenbezogene Dienstleistungen sind 26 Tätigkeiten, die zu Hause ausgeübt werden und den Alltag von Familien und die Betreuung von Kleinkindern, gebrechlichen, älteren oder behinderten Menschen erleichtern.

Ab 14 Uhr können Sie Akteure und Fachleute aus dem Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen kennenlernen:

Vorstellung der Berufe durch Fachleute

Vorstellung des Ausbildungsangebots

Gespräch mit Unternehmen, die einstellen

Bei diesem Treffen werden anwesend sein:

Präfektur der Hautes-Pyrénées

Region Okzitanien

CCAM

Pôle emploi (Arbeitsamt)

Mission Locale

GRETA

AFPA

ARSEAA ACTION SOLIDAIRE

