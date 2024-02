OCRE Cirque et Musique par la compagnie STACEVIT Au Merle Moqueur Mont-de-Marsan, vendredi 9 février 2024.

Sortie de résidence . Tout public . Prix Libre

OCRE C’est d’abord une volonté de croiser et fusionner les disciplines. De faire du son et de l’acrobatie un seul et même objet.

Que toutes les modalités d’interaction et d’intégration soient explorées.

L’improvisation est le fil conducteur de cette recherche.

Cette exploration donne lieu à des mélanges organiques de jeux physiques et instrumentaux,

où les deux protagonistes, l’un batteur, Baptiste Thiébaud, l’autre acrobate, Nelson Caillard

se retrouvent à partager les rôles, les inverser, les revisiter constamment pour les mettre au service de l’improvisation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Au Merle Moqueur 1, rue Robert Wlérick

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine lemerlemoqueur40@gmail.com

