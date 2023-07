Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Sébastien Staels OCJS de Contes Contes, 17 juillet 2023, Contes.

Pareidolia Afterglow

Pour cette résidence transmission je souhaiterai mettre en place des ateliers plastiques faisant appel au dessin, à la réalisation et l’utilisation de pochoirs et au découpage/collage. Les médiums utilisés pouvant varier (peinture, encre, spray, etc.)et les envies et propositions des publics étant des éléments primordiaux, le proiet sera amené à évoluer pendant la résidence.

Poursuivant mes recherches initiées en deuxième cycle, je souhaiterais pousser les enfants à explorer et conscientiser la spontanéité dans le dessin et la peinture. En l’occurence, j’ai moi même questionné les notions d’automatisme dans la pratique du dessin en recomposant des images grâce aux dessins que je réalisais de manière instinctive sans réflexion au préalable. L’intériorité et la psyché étant des sujets importants lorsqu’on s’intéresse au dessin automatique, J’aimerai que les enfants se laissent aller à la rêverie pour ensuite stimuler leur créativité et leur imagination.

Je démarrais les ateliers en leur présentant mon travail pour ensuite aborder la notion de pareidolie tendance instinctive à trouver des formes familières dans des images désordonnées (dans les nuages, les constellations.). L’objectif serait de commencer par collecter des formes abstraites, qu’ils auront faites eux même ou trouvées dans l’environnement extérieur.

Après une phase de prélèvement, nous enchaînerons sur des exercices d’assemblages de formes dans le but de construire des personnages étranges.

En recomposant des visages et des corps avec une matière abstraite, j’invite les entants à questionner abstraction et figuration, collage et composition, comme pour opérer une dissection du regard. Je serais évidement là pour les guider dans la manipulation des différents médiums et outils.

Dans un deuxième temps nous explorerons des notions de récits en essayant de créer des histoires pour contextualiser ces personnage inventés en amont. À l’aide de courtes phrases et d’onomatopées nous leurs donnerons vie. Chacune des caractéristiques présentes sur les figures pourront être le point de départ d’une fiction.

Et dans un troisième temps, à l’aide d’un scanner et d’un appareil photo nous réaliseront une édition où les cadrages, zoom ou autres procédés pourront faire cohabiter formes abstraite, formes figuratives et écrits.

OCJS de Contes Rue du 8 Mai 1945, 06390 Contes Contes 06390 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

© Sébastien Staels