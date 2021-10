Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris OCHO Y MEDIA Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 4 décembre 2021

Fench sauce makers “Adoubés en Colombie où les French Sauce Makers sont parvenus il y a quelques années à imposer leur salsa picante au très exigeant public de Cali, Ocho Y Media reste par chez nous le secret le mieux gardé de la salsa Made in France. Un comble pour un groupe qui supporte largement la comparaison avec des formations aussi cotées que Bio Ritmo, L’Orquesta El Macabeo ou la 33 ! Mais aussi une aubaine pour les salseros locaux qui peuvent régulièrement goûter, entre initiés, à la puissance de feu du combo parisien. D’une reprise implacable du thème de Chapeau Melon, Bottes de cuir à des incursions parfaitement senties dans les champs lexicaux des musiques urbaines, du reggae ou de la cumbia, Ocho y Media distille une partition fraîche, ludique et inspirée révélant les mille et une facettes qu’une salsa dura old school est aujourd’hui à même d’endosser.” QUE TAL PARIS Claudia : chant Pauline : chœurs, percus mineures Thierry : piano Dood : baby-bass et basse électrique Clara : bongos, campana, cajon, chœurs Phil : timbales Fred : congas Lambert : sax baryton et chœurs Vincent : trombone Pierre : trombone et chœurs Julien : trompette et chœurs Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020 Contact : Studio de l’Ermitage 0 http://ochoblog.canalblog.com/ https://www.facebook.com/events/4497107803675500/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

