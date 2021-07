Bègles Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles, Gironde OchO, Cie Baraka Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

« Ocho », Résidence de création de la Compagnie Baraka —————————————————— Cette création questionne l’identité, le collectif et soutient l’idée que l’on ne se construit pas seul. Du 21 Août au 14 Septembre – sur l’Esplanade des Terres Neuves. Dans le cadre de la programmation culturelle du CREAC – La citéCirque. Résidence d’artistes Esplanade des Terres Neuves,Bègles 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Bègles Terres Neuves Gironde

