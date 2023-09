Diner des saveurs de l’Océan – Saveurs d’octobre Océarium du Croisic 44490 Le croisic Le croisic, 31 octobre 2023, Le croisic.

Diner des saveurs de l’Océan – Saveurs d’octobre Mardi 31 octobre, 20h30 Océarium du Croisic 44490 Le croisic Public

>> Ouverture de la billetterie vendredi 22 septembre <<

L’Office de Tourisme La Baule – Presqu’île de Guérande vous propose dans le cadre des Saveurs d’Octobre de plonger au coeur de l’Océarium du Croisic pour un diner d’exception réalisé par les chefs Éric Guérin et Julien Baradel.

Le dîner des saveurs de l’Océan :

Le chef étoilé du restaurant La Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim Éric Guérin, et le chef du restaurant gastronomique Le Maju à La Turballe Julien Baradel vous invitent à partager avec eux un diner délicieusement iodé. La mer faisant partie intégrante de notre territoire, véritable fierté et source providentielle de produits riches et variés, le thème du dîner s’est tout naturellement tourné vers les saveurs de l’océan. En tant que digne représentant de nos côtes et de notre patrimoine marin, l’Océarium a décidé d’accueillir cet événement, réalisant ainsi un des rêves du chef Éric Guérin. Le menu de cette soirée se déroulera en 5 temps et sera rythmé par 2 interventions, celle de Jean-Marie Pédron des Jardins de la Mer au Croisic et celle de Dominique Hervy, pêcheur au Croisic. Leurs produits, les algues et les crustacés, donnent un véritable sens à ce dîner, de par leur qualité mais aussi parce que ces passionnés sont de fervents défenseurs du « moins mais mieux ». La préservation de nos ressources est un sujet qui leur tient à coeur et qui fait écho à nos valeurs profondes ainsi que celles des chefs. Venez participez à cette expérience gustative mémorable, dans un cadre unique et captivant. Goûtez aux richesses de nos côtes, bercé par le bal délicat de centaines de raies du Pacifique, qui feront partie intégrante de votre soirée.

Mais les Saveurs d’Octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. L’occasion pour vous de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Informations et réservations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

