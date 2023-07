Océans, l’Odyssée immersive L’Atelier des Lumières Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 13h00 à 22h00

dimanche

de 13h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 11 à 16 euros

Cet automne, l’Atelier des Lumières plonge dans l’océan et dévoile les incroyables photographies sous-marines de Brian Skerry. Photographe de renom pour National Geographic depuis 1998, il a été primé onze fois au prestigieux concours du Wildlife Photographer of the Year. Consultant et collaborateur de nombreuses fondations pour la conservation des océans, Brian Skerry célèbre par ses reportages la vie marine et encourage sa préservation.

« Océans,

l’Odyssée immersive » est une expérience fantastique qui emmène les visiteurs

dans un fabuleux voyage à travers les mystères et les merveilles du monde

sous-marin. L’exposition nous fait découvrir les mers tropicales, tempérées et

arctiques que Brian Skerry explore et immortalise depuis quatre décennies.

L’infinie palette de la vie sous-marine est représentée : des innombrables

poissons multicolores des récifs coralliens aux tortues de mer et aux orques

majestueuses, des requins, et dauphins joueurs jusqu’aux phoques polaires… Sous

la surface se mêlent les vies de crustacés microscopiques et des grands

prédateurs. « Océans, l’Odyssée immersive » révèle notre planète à travers ses

océans, montre sa beauté et sa fragilité en offrant aux visiteurs des instants

inoubliables au cœur d’images à couper le souffle.

Avec plus

de 10 000 heures passées dans les fonds marins au cours des 40 dernières

années, ces instants, précieusement capturés par Brian Skerry, célèbrent les

merveilles de la mer, tout en mettant en lumière les problèmes environnementaux

qui menacent nos mondes sous-marins. Créée par Culturespaces Digital en

collaboration avec le studio Spectre Lab, cette exposition immersive nous

invite à découvrir la beauté de la vie sous-marine et de ces océans qui restent

largement inexplorés.

L’Atelier des Lumières 38, rue Saint-Maur 75011 Paris

Contact : https://www.atelier-lumieres.com/fr

© Brian Skerry Un Requin baleine entouré d’un banc de poissons près de l’île d’Holbox dans la péninsule du Yucatan au Mexique