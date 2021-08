Océans et mers plastifiés Pavillon de l’eau, 8 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 septembre 2021 au 13 juillet 2022 :

mercredi de 10h à 17h

gratuit

Comment nos déchets forment-ils peu à peu en une gigantesque soupe de plastique océanique ? C’est ce que nous explique « Océans et mers plastifiés », une exposition pédagogique et scientifique réalisée par Expédition Med.

À partir du 08 septembre, le Pavillon de l’eau accueillera « Océans et mers plastifiés » : une exposition d’Expédition Med pour sensibiliser petits et grands aux ravages du plastique dans les océans. Cette exposition pédagogique et scientifique retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans du globe et présente des solutions pour limiter cette pollution. Panneaux, maquette, photographies et vidéos nous font prendre conscience de l’urgence d’agir.

Au fur et à mesure du parcours, le visiteur découvre l’histoire de la pollution plastique présente dans les océans, ses origines, la circulation et les accumulations de déchets avec leurs étapes de fragmentation, le phénomène des microplastiques et tous les impacts sur la vie marine, sur la planète et ses habitants.

Conçue par des spécialistes des milieux marins, « Océans et mers plastifiés » pointe l’impact de notre consommation, de nos modes de production et de notre vie quotidienne sur les fleuves, les mers et l’océan. Une véritable prise de conscience et une invitation à l’action.

Pavillon de l’eau 77 avenue de Versailles Paris 75016

