**Portfolio production** a le plaisir de vous inviter le dimanche 26 septembre à 17h00 au cinéma Armor d’Erquy à L’avant-première en Bretagne du film **Océans 3, la voix des invisibles** Un film de Mathilde Jounot Les Etats se lancent à marche forcée vers l’éolien offshore. Mais un peu partout les recours juridiques des citoyens se succèdent. Ils dénoncent le risque environnemental, social et économique. Quelles peuvent bien être les raisons qui poussent à imposer des parcs industriels éoliens offshore pour lesquels on ne connait pas les impacts ? Est-ce bien pour assurer la transition énergétique ? Ou y t-il d’autres ambitions sur les océans ? ### Les océans doivent-ils être gérés par les citoyens ou les marchés financiers ? A la suite d’Océans 1, et d’Océans 2, **Océans 3 la voix des invisibles** décrypte cette fois le développement des projets industriels éoliens offshore. En présence de la réalisatrice Mathilde Jounot. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Pass-sanitaire exigé. Port du masque dans le cinéma. [[https://vimeo.com/594901760](https://vimeo.com/594901760)](https://vimeo.com/594901760)

Armor Ciné Erquy, rue du chemin vert Erquy Côtes-d'Armor

