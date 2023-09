BREIZH CYBER SHOW # 2 Océanopolis Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère BREIZH CYBER SHOW # 2 Océanopolis Brest, 5 octobre 2023, Brest. BREIZH CYBER SHOW # 2 Jeudi 5 octobre, 18h00 Océanopolis Sur inscription : 35 euros Avec le souhait est d’apporter aux chefs d’entreprise, à leurs collaborateurs, aux collectivités, une meilleure compréhension des enjeux et des solutions concrètes à mettre en œuvre. Cet évènement ambitieux qui se déroule pendant le mois de la Cyber a pour volonté de devenir un évènement majeur et récurrent en Finistère. Inscription : https://www.gacyb.bzh/inscription-breizh-cyber-show-2023/ Océanopolis Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.gacyb.bzh/inscription-breizh-cyber-show-2023/ »}] [{« link »: « https://www.gacyb.bzh/inscription-breizh-cyber-show-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Océanopolis
Adresse Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest
Ville Brest
latitude longitude 48.391679;-4.435773

