Oceano Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 3 avril 2022 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 10h40

et vendredi, samedi, dimanche de 11h à 11h40

et vendredi, samedi, dimanche de 15h à 15h40

payant

Quand la mer dévoile ses merveilles, à savourer des yeux et même à palper des mains. Un monde sous-marin ludique pour les 6 à 24 mois.

En arrivant au théâtre, ça sent déjà les vacances ! Ici on a le droit d’aller au spectacle avec sa serviette, son seau et son chapeau, comme pour s’amuser à la plage. On suit l’invitation et soudain, la nageuse amène son très jeune public à la découverte des fonds marins. Poissons, calamars et hippocampes lui font des clins d’oeil complices et les coraux brillent de toutes leurs couleurs. L’illusion est parfaite, l’imagination fait le reste. Ce décor, à la fois doux, mystérieux et poétique, a tout d’un paysage sous-marin. Et il signe une rencontre entre les générations, puisqu’il est le fruit d’un travail d’Ainhoa Vidal avec une communauté de personnes âgées, particulièrement habiles au crochet. Algues, méduses et crustacés sont prévenus: leurs très jeunes amis humains seront même invités à venir les câliner…

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

