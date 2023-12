LE MONDE DU SILENCE GUEULE OCEANIS Ploemeur, 17 mars 2024, Ploemeur.

De Julia DuchaussoyAvec Julia Duchaussoy et Franck LorrainMise en scène Pierre François Martin-LavalLes habitants des océans en ont assez de se taire. Ils organisent un plateau de stand-up pour venir s’adresser aux humains. Du minuscule picoplancton à la majestueuse baleine, ils nous expliquent le fonctionnement des océans ; la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose… mais aussi la surexploitation dramatique des ressources marines par les hommes, les risques qu’engendrent la pollution et la pêche intensive, le tout avec un maximum d’humour et de tendresse.Leur conclusion est que si c’est une réalité que nous sommes en train de perdre les océans, c’est aussi une réalité que nous pouvons les sauver.Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s’émerveiller.

Tarif : 19.00 – 32.70 euros.

Début : 2024-03-17 à 16:30

Réservez votre billet ici

OCEANIS BD. FRANÇOIS MITTERRAND 56270 Ploemeur