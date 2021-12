Océanie : circulation et échanges des objets Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 13 janvier 2021, Paris.

À partir de quelques exemples issus des recherches de doctorat de Marion Bertin, seront mis en évidence les enjeux de recherches de provenances dans le cadre d’objets océaniens ayant circulé sur le marché de l’art et dans des collections privées, avant d’intégrer les collections publiques françaises. C’est, en complément, un cas d’étude d’un objet hors du commun, un fragment textile identifié en 2016 comme un possible morceau de ceinture d’investiture des îles de la Société (maro’ura), qui permettra à Miriama Bono et Stéphanie Leclerc-Caffarel d’aborder la valeur et la circulation d’objets polynésiens conservés en France métropolitaine et en Europe. **Intervenantes** Marion Bertin (université d’Avignon – Centre Norbert Elias), Miriama Bono (musée de Tahiti et des Îles), Stéphanie Leclerc-Caffarel (musée du quai Branly- Jacques Chirac), modération Émilie Salaberry (musée d’Angoulême) ______ **À propos de ce séminaire** Les collections dites extra-occidentales conservées dans les musées publics ou les collections privées, disséminées tant dans des musées d’art, d’ethnologie que dans des muséums d’histoire naturelle, sont encore trop peu connues. Leur étendue est souvent beaucoup plus grande que ce que les œuvres exposées au public laissent supposer, mais elles sont aussi souvent peu documentées, ce qui laisse place à l’incertitude et bien souvent à un malaise quant à leur provenance. La nécessité d’engager un programme d’études spécifiques sur ces collections, qui était déjà reconnue par les responsables de collections et les chercheurs, devient dans le contexte actuel une priorité scientifique, culturelle et politique. Ce séminaire a pour objectif de faire état de travaux de recherche aboutis ou en cours, en France et dans le monde, sur des typologies de collections variées tant par leur nature que par leurs provenances géographiques. Il a par ailleurs vocation à offrir outils méthodologiques et données aux conservateurs, aux chercheurs et aux étudiants qui se sont engagés ou veulent s’engager dans cet effort nécessaire d’une connaissance affinée de ces collections. **En partenariat avec le Service des musées de France** **Comité scientifique** Claire Bosc-Tiessé (INHA), Philippe Charlier (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Claire Chastanier (Service des musées de France), Claire Déléry (musée national des arts asiatiques – Guimet), Vincent Droguet (Service des musées de France), Sarah Ligner (musée du quai Branly – Jacques Chirac), Lise Mész (musée du quai Branly – Jacques Chirac), France Nerlich (INHA), Bénédicte Rolland-Villemot (Service des musées de France), Émilie Salaberry (musée d’Angoulême), Juliette Trey (INHA) **Domaine de recherche** Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art et Histoire de l’art mondialisée

