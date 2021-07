Lanvéoc Lanvéoc Finistère, Lanvéoc Océ’âne – Animation « Petit fermier » Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’évènement: Finistère

Océ'âne – Animation « Petit fermier » 2021-07-07 10:00:00 – 2021-08-31 16:30:00

Pour découvrir les animaux de la ferme.au programme:

●préparation de la nourriture des animaux

●nourrissage, observation et manipulation des animaux (poules, canards, oies, lapins, chèvres,moutons, cochons) En juillet et août : Le vendredi après-midi, de 14h30 à 16h30 Le mercredi matin de 10h à 12h 40€ par famille (de 4-5 personnes) Réservations au 06 32 24 86 19 +33 6 32 24 86 19 Pour découvrir les animaux de la ferme.au programme:

●préparation de la nourriture des animaux

