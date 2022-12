Stage: Guérison* du féminin en connexion à la Mère Océan Océan Shelter, 2 février 2023, Seignosse.

Stage: Guérison* du féminin en connexion à la Mère Océan 2 – 5 février 2023 Océan Shelter

452 euros tout compris, tarif dégressif avec le nombre d’inscrites

Ce stage est une invitation à la (re)connexion à ta puissance féminine et à la sagesse des ancêtres. À ton chemin initiatique vers ton essence.

Océan Shelter route de vieux boucau, Seignosse Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

Stage exclusivement pour les Femmes

L’histoire raconte que nous avons (les femmes) accumulé beaucoup de mémoires de violences, d’injustices.

Ces mémoires sont parfois d’une autre vie, ou l’héritage d’une lignée physique ou spirituelle.

Nous portons aussi en nous les blessures de toutes les femmes, sorcières persécutées, femmes réduites, abusées. Tu sais ce fameux « inconscient collectif ».

Les mémoires ue nous gardons en nous ne sont pas frocément conscientes.

Parfois elles se manifestent par des sensations de « non appartenance » ou de ne pas être vraiment soi. Sentiment de ne pas réussir à avancer dans notre chemin vers notre puissance féminine sacrée, que quelque chose nous retient. Percevoir un poids sans comprendre d’où il vient. Ressentir des émotions qui nous dépassent sur certains sujets.

Notre corps nous « ennuit » avec des troubles récurrents dans notre zone intime.

Ce stage est une invitation à te libérer de ces mémoires, à faire la paix avec le passé pour le laisser partir et ouvrir un nouveau chapitre de ta vie de Femme, celui qui parle de toi, maintenant et aujourd’hui.

Ce stage est une invitation à la (re)connexion à ta puissance féminine et à la sagesse des ancêtres. À ton chemin initiatique vers ton essence.

Quatre jours de stage pour avancer sur la guérison* de son féminin

Début du stage: le jeudi 2 février à 16h00.

Fin du stage: le dimanche 5 février vers 16h00.

Le séjour débutera le jeudi à 16h.

Vous arriverez quand vous pourrez à partir de 14h.

Le premier diner sera partagé en mode « auberge espagnole » (chacune amène un petit quelque chose à partager).

☾ Au cours de ces uatre jours ensemble, nous effectuerons des rituels et des cérémonies pour nous libérer de ce qui nous pèse et nous empêche d’incarner pleinement notre puissance de Femme.

Puis nous irons plonger dans notre grotte intérieure à la rencontre de notre puissance et des enseignements des ancêtres.

Nous nous connecterons à l’Océan pour un rituel intense de guérison*.

Nous parlerons de pratiques ancestrales et de sexualité.

Quelques temps libres seront donnés, afin de laisser au corps et à l’âme le temps de s’imprégner des énergies déployées.

Parole bienveillante, art, danse et chant intuitifs, méditations guidées, rituels dans la nature, chamanisme etc. Autant d’outils pour avancer vers la guérison* de son féminin et déployer sa puissance de Femme.

LIEU : Océan Shelter, à Seignosse.

Un lieu magique à deux pas de l’Océan.

TARIF TOTAL DU SEJOUR: 452 euros.

Dont :

– Tarif de la transmission : 220 euros

– Hébergement en chambre partagée et pension complète :

232 euros.

⤵️ PLUS VOUS SEREZ NOMBREUSES À PARTICIPER ET PLUS LE PRIX DE L’HEBERGEMENT DIMINUERA..

Pour le vendredi soir, prévoir un plat à partager.

Possibilités de Covoiturage avec les autres participantes.

Afin de confirmer ta réservation, merci de remplir ce formulaire :

https://forms.gle/daMCsxhNn8Ls6ott5

Il te sera également demander d’envoyer un acompte de 220 euros.

Chaque inscription sera prise en compte quand l’acompte sera reçu. Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine, la place sera remise en disponibilité.

?Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation (sauf cas extrêmes (covid, décès, accident, etc. sur justificatif, et maximum une semaine avant le stage).

Pour plus d’informations : 06 61 32 02 45

ou barbokasoins@gmail.com

*Les termes « guérison » et « guérir » s’entendent ici sur le plan spirituel et émotionnel et ne désignent en aucun cas la résolution de pathologies. Les effets bénéfiques de pratiques alternatives sur le bien-être général ne peuvent et ne doivent pas se substituer à un indispensable suivi médical.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T16:00:00+01:00

2023-02-05T16:00:00+01:00