Océan Racing des 2 Falaises (selective nationale) Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Océan Racing des 2 Falaises (selective nationale) Mers-les-Bains, 21 mai 2022, Mers-les-Bains. Océan Racing des 2 Falaises (selective nationale) Mers-les-Bains

2022-05-21 – 2022-05-22

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains OCEAN RACING DES 2 FALAISES (SELECTIVE NATIONALE)

Plage, place et Esplanade Courses longue distance + animations. OCEAN RACING DES 2 FALAISES (SELECTIVE NATIONALE)

Plage, place et Esplanade Courses longue distance + animations. mers.clubnautique@gmail.com +33 2 35 50 17 89 OCEAN RACING DES 2 FALAISES (SELECTIVE NATIONALE)

Plage, place et Esplanade Courses longue distance + animations. ©Glisse Sensations Mers

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Océan Racing des 2 Falaises (selective nationale) Mers-les-Bains 2022-05-21 was last modified: by Océan Racing des 2 Falaises (selective nationale) Mers-les-Bains Mers-les-Bains 21 mai 2022 mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme