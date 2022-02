Ocean pitch challenge® En ligne, 10 mars 2022, .

### **Le concours Ocean pitch challenge® , à destination des porteurs de solution à impact positif pour l’Océan, revient pour sa deuxième édition !** Fruit de l’alliance, en France, entre Sustainable Ocean Alliance (SOA) et RespectOcean, ce concours vise à : * Faire émerger et à mettre en avant des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers ⚓ ; * Présélectionner et former des finalistes à la technique du pitch afin de les faire monter en compétence et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs?; * Récompenser les meilleurs candidats lors d’une finale ? ; * Récompenser trois autres candidats au travers de trois prix spéciaux : prix spécial « solution pour la biodiversité marine », prix spécial « solution bio-inspirée », prix spécial « jeune pousse ». **Vous avez une solution ? Vous portez un projet qui contribue à préserver l’océan ? Candidatez !** **?** _Candidatures ouvertes jusqu’au 10 mars 2022_ ▶ [Découvrez le règlement du concours, les prix, le jury, le comité de présélections et les partenaires](https://www.respectocean.com/concours-ocean-pitch-challenge-2022/) Ce concours est ouvert aux entreprises, start-up, PME, porteurs de projets. Qu’elles soient innovantes ou non, les solutions devront avoir un impact positif ou à minima neutre pour l’océan et ses écosystèmes marins et côtiers. **Point de vigilance 2022** : l’édition 2022 est internationale, le pitch final devra être réalisé en anglais. Les candidatures déposées en français sont acceptées.

