Ocean Pitch Challenge En ligne, 5 avril 2021-5 avril 2021, .

Ocean Pitch Challenge

le lundi 5 avril à En ligne

**? Vous avez une solution? Vous portez un projet qui contribue à préserver l’océan?**

**Candidatez à la première édition du concours « Ocean pitch* challenge »**

Dans le cadre de leur nouvelle alliance, RespectOcean et Sustainable Ocean Alliance (SOA) lancent la première édition du concours de pitch « Ocean pitch challenge ».

Ce concours vise à :

* Faire émerger et à mettre en avant des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers ;

* Présélectionner et former 10 finalistes à la technique du pitch afin de les faire monter en compétence et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs ;

* Récompenser les trois meilleurs candidats lors d’une finale.

* Sur l’ensemble des dossiers qui seront soumis, 10 solutions seront retenues par un comité de pré-sélection indépendant, composé d’experts de différents secteurs d’activités.

Un accompagnement par des coachs et investisseurs sera proposé à ces 10 projets, afin de les aider à préparer leur pitch pour la finale. Cet accompagnement permettra de contribuer à accélérer le développement de leur solution.

Les candidats retenus seront ensuite invités à pitcher lors d’une grande finale accessible sur invitation (en présentiel ou en ligne), qui aura lieu le 26 mai 2021 (lieu et horaire précisés ultérieurement).

A cette occasion, le jury final déterminera les trois vainqueurs de cette première édition.

Trois prix sont à gagner ([voir le détail](http://www.respectocean.com/candidatez-au-concours-ocean-pitch-challenge/)).

[Consulter le règlement du concours](http://www.respectocean.com/wp-content/uploads/2021/03/Reglement-du-concours-Ocean-Pitch-Challenge-2021.pdf)

[Consulter le communiqué de presse](http://www.respectocean.com/wp-content/uploads/2021/03/Communique-de-presse-OPC-maj-08032021.pdf)

Candidatez au concours « Ocean PItch Challenge »

En ligne Bretagne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-05T00:00:00 2021-04-05T23:00:00;2021-04-05T23:30:00 2021-04-05T23:59:00