Ocean Fest Rue de Pitchot Biarritz, vendredi 26 avril 2024.

Ocean Fest Rue de Pitchot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

L’association Blue Force, co-fondée par Hugo Clément et l’artiste Worakls, présente la 3 ème édition de son événement phare l’Ocean Fest, permettant de rassembler acteurs et citoyens du Pays Basque autour d’un engagement écologique commun. L’ensemble des fonds récoltés lors de l’événement seront reversés à l’ONG/Associations Sea Shepherd France, One Voice

et Itsas Arima. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 17:00:00

fin : 2024-04-26 00:00:00

Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

