Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques “Océan et climat : une longue histoire” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

“Océan et climat : une longue histoire” Anglet, 4 novembre 2021, Anglet. “Océan et climat : une longue histoire” 2021-11-04 14:30:00 – 2021-11-04 16:00:00 Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Anglet Pyrénées-Atlantiques Quel est le lien entre océan et climat ? Avec les Petits Débrouillards, venez découvrir comment les deux interagissent. Quel est le lien entre océan et climat ? Avec les Petits Débrouillards, venez découvrir comment les deux interagissent. +33 5 59 57 17 48 Quel est le lien entre océan et climat ? Avec les Petits Débrouillards, venez découvrir comment les deux interagissent. ©Parc écologique Izadia dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Parc écologique Izadia 297 avenue de l'Adour Ville Anglet lieuville 43.52629#-1.51963