Océan et Biodiversité : La technologie peut-elle aider à régénérer les écosystèmes? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Océan et Biodiversité : La technologie peut-elle aider à régénérer les écosystèmes? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau, 5 mai 2022, Gif-sur-Yvette. Océan et Biodiversité : La technologie peut-elle aider à régénérer les écosystèmes?

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau, le jeudi 5 mai à 18:00

« Deep Tech for Climate » regroupe un cycle de conférences, un hackathon et une exposition autour des problématiques de développement des technologies de ruptures (IA, quantique, énergie, Newspace, etc.) et de leur impact positif sur le climat et la biodiversité. L’incubateur 21st de Centrale Supélec et La French Tech Paris-Saclay (FTPS) co-organisent une série d’événements “Deep Tech For Climate”. CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Adresse 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Océan et Biodiversité : La technologie peut-elle aider à régénérer les écosystèmes? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 2022-05-05 was last modified: by Océan et Biodiversité : La technologie peut-elle aider à régénérer les écosystèmes? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 5 mai 2022 bâtiment Bouygues CentraleSupélec Gif-sur-Yvette théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne