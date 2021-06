Saint-Jean-de-Luz Cité Scolaire Maurice Ravel Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Océan de cultures Cité Scolaire Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Océan de cultures Cité Scolaire Maurice Ravel, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz. Océan de cultures

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Cité Scolaire Maurice Ravel

Tel des explorateurs, les enfants partiront à la découverte de Saint Jean de Luz … Ils pourront profiter du milieu aquatique et marin. Ils pourront découvrir des pratiques aquatiques du bord de l’Atlantique sans oublier la baignade. Ils se laisseront porter par les charmes de la ville de « Saint Jean », chargée d’histoire et forte de la tradition basque et festive. Le séjour s’adaptera aux attentes des jeunes quel que soit leur âge.

460 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cité Scolaire Maurice Ravel 2 Avenue du Professeur Gregorio Marañon 64500 St Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité Scolaire Maurice Ravel Adresse 2 Avenue du Professeur Gregorio Marañon 64500 St Jean de Luz Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Cité Scolaire Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz