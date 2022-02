OCEAN BTOB Lorient & distanciel Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Morbihan

OCEAN BTOB Lorient & distanciel, 22 février 2022, Lorient. OCEAN BTOB

du mardi 22 février au mercredi 23 février à Lorient & distanciel

**Nouveauté Ocean BtoB : cette année sur 2 journées pour 2 fois plus d’échanges !** **Mardi 22 février 2022:** en PRESENTIEL, à Lorient **Mercredi 23 février 2022:** en DISTANCIEL sur la plateforme de rdv BtoB Ocean BtoB est la convention d’affaires annuelle autour des technologies de la mer ouverte aux entreprises de l’économie bleue. Au programme : ateliers et échanges sur les dernières opportunités et innovations du maritime telles que les évolutions à venir en matière de finance bleue, la cybersécurité en mer, le biomimétisme marin… mais aussi sur les problématiques transverses des entreprises du maritime comme le recrutement de personnels qualifiés, l’open-innovation, les opportunités de financements européens ou l’intelligence économique dans le secteur maritime. Grâce aux ateliers et aux rendez-vous BtoB, venez développer votre business, découvrir des solutions innovantes, et les différents outils d’accompagnement à destination des PME, start-ups ou grands groupes. Détails du programme [ICI](https://www.oceanbtob.com/page-41) Inscription [ICI](https://www.oceanbtob.com/) Un Evénement organisé par : le Pôle Mer Bretagne avec le soutien de Lorient Technopole convention d’affaires annuelle autour des technologies de la mer ouverte aux entreprises de l’économie bleue. Lorient & distanciel Palais des congrès Lorient Lorient Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T17:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Lorient & distanciel Adresse Palais des congrès Lorient Ville Lorient lieuville Lorient & distanciel Lorient Departement Morbihan

Lorient & distanciel Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

OCEAN BTOB Lorient & distanciel 2022-02-22 was last modified: by OCEAN BTOB Lorient & distanciel Lorient & distanciel 22 février 2022 lorient Lorient & distanciel Lorient

Lorient Morbihan