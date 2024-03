Océan bleu – Océan vert Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 2 octobre 2024.

Océan bleu – Océan vert Peintures de France Bihannic et Sculptures de Silène 2 – 13 octobre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-02T15:00:00+02:00 – 2024-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-13T15:00:00+02:00 – 2024-10-13T18:00:00+02:00

On retrouve dans les tableaux de France Bihannic une abstraction lyrique volontaire, qui allie le plaisir du geste et le jeu de matières.

Les sculptures de Silène (Claire Mahey et Pierre-David Abt) sont un hommage à la forêt féconde et protectrice.

France Bihannic et sa peinture abstraite s’associent à Silène et ses dentelles de bois pour présenter leur vision du littoral : la mer, les végétaux.

Visite artistique le vendredi 4 octobre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture