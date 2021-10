Paris La Dame de Canton île de France, Paris OCEAN + 1ère partie COBALT La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 5 novembre 2021

En 1981, le magazine anglais MELODY MAKER crée le terme de « New Wave of French Heavy Metal » pour décrire la musique d'OCEAN, avant garde de cette « nouvelle vague »… Valeur sûre du Rock français, OCEAN partage alors l'affiche avec d'autres grands de l'hexagone, mais aussi avec de futures légendes internationales telles qu'AC/DC pour le « Highway to Hell tour » ou avec IRON MAIDEN pour le « Killers World tour ». En 4 albums, dont le dernier reste une référence absolue du genre et de nombreux concerts d'anthologie, (l'Olympia, Bobino, Le Palace, l'Hippodrome de Pantin …) OCEAN a non seulement ouvert la porte à une nouvelle génération de groupes, mais a également prouvé qu'on pouvait sortir de l'ombre sans céder aux sirènes de la variété, OCEAN a marqué l'histoire du Rock hexagonal. Avec a réalisation du coffret « OCEAN, Story, Live & More », l'intégrale de la discographie du groupe et son dernier album intitulé « C'est la fin… » OCEAN écrit un nouveau chapitre de son épopée musicale, fidèle à l'esprit qui anime le groupe depuis son tout début.

