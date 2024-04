Occupation, Libération et Reconstruction à Saint-Germain-du-Corbéis 1939-1946 Saint-Germain-du-Corbéis, jeudi 19 septembre 2024.

L’exposition présentera un aspect inédit de l’histoire de la commune, la période 1939-1936. Outre les sujets habituels de la mobilisation, de la vie matérielle, de l’occupation et de la Libération, etc., trois faits particuliers seront mis en valeur l’accueil de réfugiés belges en mai-juin 1940 ; l’accueil de plus de 2 000 réfugiés alençonnais victimes des bombardements de l’été 1944 ; la présence d’une carrière où ont été fusillés 12 résistants au printemps 1944, notamment trois Soviétiques.

Début : 2024-09-19

fin : 2024-09-28

9 Place Yves Dossal

Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie jean-claude.martin27@wanadoo.fr

