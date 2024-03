Occupation Favorite La Bellevilloise Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 20h00 à 02h00

.Public adultes. payant Prévente : 13.2 EUR

Roche Musique invite Occupation Favorite :

Après avoir transformé le sous-sol du Silencio des Près en club de jazz rétro-futuriste pendant une saison et organisé une nuit improviséaux Bains Douches, Occupation Favorite est de retour pour faire trembler les murs de la Bellevilloise. 4h de live improvisé et festif, pour faire cohabiter jazz, IDM et UK garage. On se retrouve. On s’écoute. On danse. Occupation Favorite c’est ça. Des artistes qui improvisent, communiquent avec leur propre langage pour générer un flot musical qui navigue entre les genres et les esthétiques. On transpire. On se regarde. On ressent. Ils alternent entre des instruments traditionnels bien connus et des machines aux sons futuristes. Le tout coexiste l’espace d’une nuit, d’un instant. Chaque soirée est unique, chaque émotion éphémère. On en redemande encore et encore et encore et encore.

