Le Fil, espace Ambroise Croizat, le dimanche 28 mars à 23:00

Suite à l’annulation de l’AG du Fil social – Espace Ambroise Croizat qui avait été annoncée jeudi 11 mars, les occupants du Fil ont reporté cette AG à mardi 16 mars à 14h, devant le parvis du Fil. Pour rappel : **Il est possible de soutenir la caisse de solidarité de l’occupation par des dons. Merci de nous contacter par mail à ce propos !** ———————————————————————————————————————————— Les mots d’ordre principaux de cette occupation du Fil Social – Espace Ambroise Croizat n’est pas la réouverture des lieux culturels, mais le retrait pur et simple de la contre réforme de l’assurance chômage ; année blanche pour les intermittents du spectacle et de l’emploi ; et pour l’attribution de droits inconditionnels rattachés à la personne telle qu’une Sécurité Sociale couvrant tous les aléas de la vie (maladie, vieillesse, famille, chômage). Nous vous envoyons le communiqué co-écrit, avec les co-signatures de groupes militants locaux. ### Ce que nous défendons, nous le défendons ### pour toutes et tous ! ⚠️ la CIP 42 et la CGT Précaires Saint-Étienne ⚠️

