2022-05-27 – 2022-05-29

EUR 90 OcciTechnik est un événement organisé par la Ligue FFME Occitanie et le Comité Territorial FFME de l’Hérault. Il se déroule dans le massif du Caroux dans l’Hérault, un des plus beaux massifs de moyenne montagne où l’on peut pratiquer escalade sportive, alpinisme rocheux, canyonisme et randonnée.

L’objectif d’OcciTechnik est de mettre en avant les activités des plein air des clubs FFME afin de permettre aux adhérents des clubs de découvrir de nouvelles activités (pour ceux dont le club ne les propose pas) et de se former à la sécurité, devenir plus autonome ou progresser techniquement.

Escalade – Alpinisme – Montagnisme – Canyonisme

