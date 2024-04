Occitanie. La bataille oubliée Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Occitanie. La bataille oubliée Projection du docu-fiction de Clément Juarez et Ugo Bimar produit par ALAVSA et SAGA FILMS. Mercredi 24 avril, 18h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Entrée gratuite mais réservation recommandée.

Début : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:45:00+02:00

Fin : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:45:00+02:00

1219 : près de Baziège, le jeune comte de Toulouse rassemble ses hommes pour la bataille, prêts à l’affrontement.

2019 : huit siècles plus tard, dans ces mêmes champs écrasés par le soleil des passionnés appelés « reconstituteurs » s’apprêtent à reproduire cet exploit guerrier.

La croisade contre les Albigeois (1209-1229) est l’un des conflits majeurs du XIIIe siècle méridional (Sud de la France). Souvent oubliée en faveur de l’hérésie dite « cathare », cette guerre sainte entre chrétiens et ses suites permirent pourtant au royaume de France de s’emparer de tout le Midi afin d’accéder à la mer Méditerranée. Véritable conflit européen, ces évènements sont racontés via une enquête historique riche en références culturelles, mémorielles et patrimoniales, avec le soutien d’un récit de fiction épique, appuyé par des comédiens en costume historique.

La projection se déroulera dans l’auditorium du lycée Saint-Sernin, à deux pas du musée.

Entrée gratuite mais réservation recommandée.

Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000

