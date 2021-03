OCCITANIA ESCLATS, 9 mars 2021-9 mars 2021, Béziers.

Béziers Hérault Béziers

Développé par la promotion 2020/2021 « Chargée d’accueil touristique et de loisirs » du GRETA Hérault Ouest, ce jeu virtuel vous fera découvrir l’Occitanie virtuellement, à travers ses spécialités culinaires, ses paysages et ses personnalités.

Contact par mail pour la marche à suivre, gratuit et ouvert à tous.

