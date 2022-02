Occitanada de Carbona Total Festum Place de la République,Halle centrale et Bois de Castres,Carbonne (31)

Place de la République, Halle centrale et Bois de Castres, Carbonne (31), le samedi 18 juin à 09:00

Journée occitane: 9h: balade botanique 9h30 / 12h30: jeux traditionnels, quilles, musiques au Préau avec Les Mandadors et les hautbois du COMDT 10h30/11h: passa-carrièra 15h: conférence sur la toponymie par Jean-Pau Ferré 16h: contes par Monique Burg 17h30: bal enfants par les musiciens du Cercle Occitan sous la halle 18h: bal pour tous avec Duo des Cîmes 19h: cantèra- apéro 19h30: repas (sur inscriptions) 21h30: feu de Saint-Jean et bal avec Bouilleurs de sons au Bois de Castres Renseignements et inscriptions: contact@oc-carbonne.fr ou 06 65 19 69 85 *source : événement [Occitanada de Carbona Total Festum](https://agendatrad.org/e/35437) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Bouilleurs de sons, Duo des Cîmes, Hautbois du COMDT et Les Mandadors Place de la République,Halle centrale et Bois de Castres,Carbonne (31) 37, Place de la République Place de la République, Halle centrale et Bois de Castres, 31390 Carbonne, France

