Occitan Rhapsodie Quai Jean-Jacques Rousseau (Frontinhan) Frontignan, vendredi 24 mai 2024.

Occitan Rhapsodie Une pastorale de Frontignan Vendredi 24 mai, 21h30 Quai Jean-Jacques Rousseau (Frontinhan)

Début : 2024-05-24T21:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T21:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:00:00+02:00

Après une démonstration de joutes languedociennes par les jouteuses du bassin de Thau dès 18h30 et une brasucade de moules de mer, lecture-performée en occitan de l’auteur Benoît Séverac accompagnée par le musicien Florian Brinker sur la base de sa nouvelle inédite « Occitan Rhapsodie » inspirée de « L’opéra de Frontinhan ». Spectacle créé en résidence à Frontignan en février et mars 2024. Participation au projet et au concert de la calandreta Dels Dalfinets de Sète.

Quai Jean-Jacques Rousseau (Frontinhan) Quai Jean-Jacques Rousseau 34110 Frontignan Frontignan 34110 Hérault Occitanie

espectacle occitan