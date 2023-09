Visite libre de l’ancienne église de l’Assomption (Santa Maria Assunta), actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy d’Occhiatana Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Occhiatana Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Occhiatana Visite libre de l’ancienne église de l’Assomption (Santa Maria Assunta), actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy d’Occhiatana Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Occhiatana, 16 septembre 2023, Occhiatana. Visite libre de l’ancienne église de l’Assomption (Santa Maria Assunta), actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy d’Occhiatana 16 et 17 septembre Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Visite libre de l’ancienne église de l’Assomption (Santa Maria Assunta), actuelle église paroissiale Saint-Barthélémy. Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy 20226 Occhiatana Occhiatana 20226 Haute-Corse Corse Photo Guillaume BERNARD / Inventaire de Corse / CTC Par la route D71 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 CCIRB Détails Catégories d’Évènement: Haute-Corse, Occhiatana Autres Lieu Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Adresse 20226 Occhiatana Ville Occhiatana Departement Haute-Corse Lieu Ville Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Occhiatana latitude longitude 42.574617;9.009515

Occhiatana, Eglise Saint Barthélémy Occhiatana Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/occhiatana/