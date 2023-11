Atelier enfant avec Bertille Argueyrolles OCAC Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

Atelier enfant avec Bertille Argueyrolles Samedi 25 novembre, 15h00 OCAC 10€ / sur réservation

Bertille Argueyrolles, artiste, anime un stage d’expérimentation aux techniques de peinture à destination des enfants dès 6 ans!

L’atelier se déroule aux ateliers 38 (OCAC), au 38 rue Pasteur

OCAC 38 rue Pasteur Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

