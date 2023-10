Stage de porcelaine papier OCAC Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Stage de porcelaine papier OCAC Cenon, 19 novembre 2023, Cenon. Stage de porcelaine papier Dimanche 19 novembre, 09h00 OCAC Sur réservation / Tarif : 80 euros + 15 euros d’adhésion à l’OCAC La terre-papier est un mélange d’argile, de fibres issues du papier et d’eau. Vous serez invités à l’utiliser à travers différentes techniques : effet de surface, empreinte, gravure, modelage, estampage de bol, assiette ou bijoux. Avec Patricia Birkui

Dimanche 19 novembre

De 10h à 16h30, avec 1h de pause déjeuner Avec l’association Office Culturel et d’Animation de Cenon (OCAC)

Lieu : Les ateliers 38 – OCAC – 38 rue Pasteur à Cenon

Pour tout renseignement : ocac@culture-cenon.fr OCAC 38 rue Pasteur Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0782451583 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-culturel-et-d-animation-de-cenon/evenements/stage-de-porcelaine-papier?_ga=2.259816458.1216292912.1698047580-1560206485.1624884313&_gac=1.47699029.1696255486.Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSGMevKnSsAgLMKqJinOpjh0ZZj »}] [{« link »: « mailto:ocac@culture-cenon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T15:30:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu OCAC Adresse 38 rue Pasteur Cenon Ville Cenon Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville OCAC Cenon latitude longitude 44.851077;-0.51874

OCAC Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/