Exposition Bertille Argueyrolles 14 octobre – 15 décembre OCAC Entrée libre

Bertille Argueyrolles réalise ses peintures en dripping : projections de peinture sur toile et au spalter (pinceau large). Son choix du noir et blanc privilégie les questions de forme, de mouvement et de matière.

Samedi 14 octobre 18h: Vernissage de l’exposition

OCAC 38 rue Pasteur Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T17:00:00+01:00