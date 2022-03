OC Hurricanes (Santa Ana) + Os Noctambulos + Endorphin Transistor L’international, 30 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 19h00 à 23h00

payant

En provenance directe des barrios de Santa Ana, Californie, les OC Hurricanes feront frissonner votre âme avec leur mélange éclectique de R’n’B 60’s, de soul et d’influences chicano.

OC Hurricanes

(Santa Ana – Chicano rock’n’roll)

En provenance directe des barrios de Santa Ana, Californie, les OC Hurricanes feront frissonner votre âme avec leur mélange éclectique de R’n’B 60’s, de soul et d’influences chicano. Un son empli de nostalgie, de fraîcheur, d’amour et de paix, qualités dont on a tellement besoin de nos jours. Étiquetés comme du “chicano rock’n’roll”, ils ont déjà transcendés d’innombrables folles aux USA et s’apprêtent à faire de même à l’International. Avant l’Europe entière ?

Os Noctambulos

(Paris – folk garage, 3758ème groupe de Nick Wheeldon)

“Nick Wheeldon de Os Noctàmbulos ne cesse de renouveler la flamme du rock folk et du garage comme personne. La rencontre de The Byrds, Gun Club et de The Seeds. Une des plus belles voix britanniques. Il ne faudrait pas grand-chose pour que cela se sache encore plus.” Rock & Folk – Eric Delsart

https://osnoctambulos.bandcamp.com/album/the-devils

Endorphin Transistor

(Paris – garage rock)

Tourbillon fou, énergie vorace, les Endorphin Transistor ont réussi à conquérir le rock pour lui rendre toute sa fougue originelle. Du bien-être à volonté, fait pour toutes les radios !

L’international 5 rue Moret Paris 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/1152959558806865/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-30T19:00:00+01:00_2022-04-30T23:00:00+01:00