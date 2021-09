Obstinées – Cie La Burrasca Jardin des Roches, 14 septembre 2021, Montreuil.

Obstinées – Cie La Burrasca

du mardi 14 septembre au jeudi 16 septembre à Jardin des Roches

Une entrée fracassante et dégringolante sous 500 kg de ferraille en équilibre … Obstinées est un spectacle qui lie trapèze ballant, manipulation de portique aérien, équilibres précaires, portés et musique live. Sur scène se rencontre les univers de trois femmes. Leur terrain de jeu, un portique aérien – monstre de ferraille de 8 mètre de haut. Qui sont-elles ? Une rock star plus rock que star qui entraîne tout et tous sur son passage et deux acrobates, qui s’accrochent, décrochent et se rattrapent sans sourciller. Devant les nombreux obstacles qui s’opposent au bon déroulement de leurs prouesses circassiennes et musicales, elles vont s’acharner, obstinées… jusqu’à trouver l’union complice, l’intime harmonie, grâce au public, sans qui rien n’est possible !

Entrée libre sur réservation

Cirque aérien et musique live

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil Seine-Saint-Denis



