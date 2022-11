‘OBSOLÈTES’ – SPECTACLE EN COPARY Andernay Andernay Catégories d’évènement: Andernay

Résumé du spectacle :

« Nous sommes 5, 3 femmes, 2 hommes, qui se sont réunis pour agir. Nous sommes les membres fondateurs du « mouvement », enfin nous n’avons pas encore vraiment de nom… Nous nous définissons comme un mouvement d’éducation populaire, sorte de mixte des « Nuits debout », d’associations type ATTAC et des mouvements des années 60. Nous voulons éveiller les consciences, pousser le peuple à agir. Notre arme, le théâtre. Nous avons de la volonté, nous avons des idées, nous avons réfléchi à des déclencheurs artistiques pour libérer la parole, mais voilà nous sommes nous, plein de fragilités, d’espoir et de maladresse. On doit faire quelque chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre… ». Tous publics.

Places limitées, réservation fortement conseillée par téléphone ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi). En partenariat avec le comité des fêtes et la commune d’Andernay.

Plus d’info : https://www.ademainjespere.com/obsoletes culture@copary.fr +33 3 29 78 75 69 http://www.copary.fr/ copary

