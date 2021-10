Obsolètes – Cie A demain j’espère – Petite académie des arts vivants Maison des Arts de St-Herblain, 3 décembre 2021, Saint-Herblain.

2021-12-03

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Théâtre. Prêts à refaire le monde ? Ils et elles sont réunis pour agir !Proches des mouvements d’éducation populaire, mix des “Nuits debout” et d’ATTAC, ils veulent éveiller les consciences, pousser le peuple à entrer en action… Et le peuple c’est vous. Mais ils et elles sont plein de fragilités, d’espoirs et de maladresses. Faire quelque chose mais quoi ? Comment ? La parole est libre, si tout le monde s’y met, personne ne se fatigue… Et c’est parti pour la réunion et réfléchir ensemble, tous ensemble, contre l’obsolescence des objets et des êtres. A la manière d’un jeu de rôle, avec tics langagiers, crises de nerfs, coupage de cheveux en quatre, ironie et sans complaisance, la compagnie A demain j’espère tape là où ça fait mal…et c’est hyper fort. Création collective de et avec Olivia David-Thomas, Catherine Fornal, Martine Girol, Martin Lardé, Fabien Thomas Durée : 1h30 Public : à partir de 10 ans, tout public Dans le cadre de la Petite académie des arts vivants

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme