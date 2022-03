Observons les premiers papillons – GIMOUILLE (58) Gimouille, 27 avril 2022, Gimouille.

Observons les premiers papillons – GIMOUILLE (58) Gimouille

2022-04-27 14:00:00 – 2022-04-27 16:00:00

Gimouille Nièvre Gimouille

EUR L’Espace naturel sensible Le Bec d’Allier est la confluence des deux plus grands cours d’eau sauvages de France, la Loire et l’Allier. Ils sont à l’origine de milieux naturels remarquables avec une faune et une flore variées.

Venez profiter de ce superbe site pour découvrir les premiers papillons sortis de l’hibernation pour profiter pleinement du printemps.

+33 3 86 78 79 87

