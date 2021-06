Observons les oiseaux Pleumeur-Bodou, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Pleumeur-Bodou.

Observons les oiseaux 2021-07-14 09:00:00 – 2021-07-14 10:45:00 Station LPO Ile Grande

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède

animation.7iles@lpo.fr +33 2 96 91 91 40 http://sept-iles.lpo.fr/

Partez à la rencontre des oiseaux sauvages du bord de mer : reconnaissance par l’observation et l’écoute des chants, découverte des milieux de vie, etc. Apportez paire de jumelles si on en possède

dernière mise à jour : 2021-06-24 par