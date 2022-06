Observons les oiseaux du jardin Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: 24310

Observons les oiseaux du jardin
Jardin botanique d'Alaije, Chemin du Vert Galant
Brantôme en Périgord 24310
20 août 2022

Entrons dans la peau d'un(e) naturaliste en plein inventaire ornithologique! Ecoutons et observons nos amis à plumes. Animation pour public familial. 2€ par personne. Inscription obligatoire.

