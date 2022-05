Observons les oiseaux de la Loire à la Réserve Naturelle Régionale de la Loire bourguignonne ! Charrin, 22 mai 2022, Charrin.

Observons les oiseaux de la Loire à la Réserve Naturelle Régionale de la Loire bourguignonne ! Charrin

2022-05-22 – 2022-05-22

Charrin Nièvre Charrin

C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux jours que les oiseaux migrateurs retrouvent la Loire, se parant de leur plus beau plumage et de leur plus belle voix. Le calme hivernal du fleuve se transforme alors en une jolie cacophonie. Bienvenue au spectacle !

helene.chevalier@cen-bourgogne.fr https://www.cen-bourgogne.fr/fr/observons-les-oiseaux-de-la-loire-a-la-reserve-naturelle-regionale-de-la-loire-bourguignonne_603.html

Charrin

